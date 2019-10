Bad Kissingen vor 20 Stunden

Zusammenkunft des Partnerschaftskomitees

Wegen des Feiertages trifft sich das Städtepartnerschaftskomitee nicht am 3. Oktober, sondern erst am Donnerstag, 10. Oktober. Beginn ist um 19.30 Uhr in Schuberts Wein und Wirtschaft. sek