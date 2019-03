Zusammenkommen zu multireligiösem Gebet

Religionen tragen Verantwortung für ein gutes Miteinander in der Stadt und für den Frieden in der Welt. Friedenspotenziale, nicht Gewaltpotenziale gilt es zu stärken. Dem dient das multireligiöse Gebet. Zum Thema "Mensch, wo bist Du? - Wir sind Menschenfreunde" laden Buddhisten, Christen, Juden und Muslime am Sonntag, 31. März, alle, denen der Friede wichtig ist, zum Gebet für den Frieden ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Kirche St. Markus. Anschließend ist Gelegenheit zur Begegnung bei Tee und Kaffee. red