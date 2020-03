Zusammenhalt in der Krise

Noch ist sein Einkaufswagen leer, doch wenn es nach Markus Bär geht, soll sich das schnell ändern: Der Marktrodacher möchte Bürgern, die zur Corona-Risikogruppe zählen, unter die Arme greifen und bietet an, für sie einkaufen zu gehen.

Konkret richtet sich sein Angebot an Senioren und gesundheitlich vorbelastete Menschen, die besonders anfällig für die schwere Atemwegserkrankung sind. "Indem wir uns ein bisschen um diese Menschen kümmern und sie unterstützen, können wir vielleicht verhindern, dass sie sich anstecken und im schlimmsten Fall an dem Virus sterben", hofft Bär.

Die Idee, für andere einkaufen zu gehen, kam dem 25-Jährigen, als er Videos aus Italien angeschaut hat. "Dort gehen die Menschen trotz der kritischen Situation sehr gelassen miteinander um und greifen sich gegenseitig unter die Arme."

Das habe ihn beeindruckt und zum Nachdenken gebracht. "Ich habe überlegt, wie ich helfen kann, bevor auch bei uns absoluter Notstand herrscht. Und für jemanden Einkäufe zu erledigen, tut mir nicht weh." Da der Werkzeugmechaniker bis 14.30 Uhr arbeitet, hat er werktags ab 15 Uhr Zeit.

Bisher hat sich niemand gemeldet

Bär ist auch bereit, die Einkäufe in entlegene Ortschaften im Kreis zu bringen. "Auch 30 Kilometer wären kein Problem. Wenn ich mal für zehn Euro tanken muss, ist das ja auch nicht die Welt", findet er. Geld möchte er für seine Dienste von den Hilfsbedürftigen keines. "Das fände ich unverschämt, dafür etwas von den Leuten zu verlangen."

Bär hat sein Hilfsangebot im Internet veröffentlicht und erhält dort großen Zuspruch. "Meinen vollen Respekt! " und "Super, dass du das machst!" sind nur zwei Kommentare der durchweg positiven Resonanz, nur: Gemeldet hat sich bislang niemand. Darum hofft er, dass sein Aufruf möglichst viele Menschen erreicht: "Es wäre schön, wenn ich helfen könnte." Wer Hilfe benötigt, kann sich bei der FT- Redaktion unter der Nummer 09261/62550 melden.

Und Bär ist kein selbstloser Einzelfall: Im Internet kursieren inzwischen diverse Anfragen von Bürgern im Kreis Kronach, die andere Menschen unterstützen möchten. So schreibt eine Studentin: "Ich habe gerade Semesterferien und habe daher Zeit, auf Kinder aufzupassen, wenn es Eltern nicht möglich ist, dies zu tun, da sie arbeitsbedingt verhindert sind." Sie könne sich gut vorstellen, dass es Familien gibt, die der momentane Unterrichtsausfall und die Schließung der Kindergärten vor eine große Herausforderung stellen.

Auch die Bäckerei Möckel hat sich Gedanken gemacht, wie sie ihren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. "Wir haben über Hamsterkäufe gesprochen und da wurde die Idee geboren, das als Torte darzustellen", erzählt Inhaber Christian Möckel. Weil sich Hamster aber schwer formen ließen, habe er sich für Klopapier entschieden, "weil da ja eh momentan Notstand herrscht".

Die Biskuitrolle mit Kokos-Mandelcreme kommt bei den Kunden super an. "Viele schmunzeln, viele finden es einfach cool", erzählt Luisa Höfner, die in ihren verlängerten Semesterferien in der Filiale am Kreuzberg aushilft - Mission "Einmal lächeln bitte" erfüllt.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Mit einer genialen Idee macht auch der Musikverein Weißenbrunn aus der Corona-Not eine Tugend: Weil sie bis auf weiteres ihre Proben absagen müssen, planen die Musiker am heutigen Donnerstag ein Balkon-Ständchen nach italienischem Vorbild. "Als Zeichen der Verbundenheit in schweren Zeiten spielen die Musiker das Weißenbrunner Heimatlied - jeder daheim auf seinem Balkon oder bei offenem Fenster", kündigt Dirigent Marco Plitzner an und hofft, dass so die Hymne im ganzen Ort zu hören ist.

Zum Zeitpunkt des Ständchens - 19.45 Uhr - wäre für die Weißenbrunner normalerweise Probenbeginn. "Aufgrund der momentanen Situation haben auch die Musikvereine ihren Probebetrieb eingestellt." Das sei besonders schlimm für Musikvereine, die 2020 ein großes Jubiläum mit Musikfest haben.

Der Musikverein Weißenbrunn sei dankbar, dass er sein eigenes Jubiläum im vergangenen Jahr ohne Krisen und Zwischenfälle feiern konnte und möchte sich auf diesem Weg solidarisch mit anderen Vereinen zeigen. Nun hoffen die Musiker auf kräftige gesangliche Unterstützung: "Alle Weißenbrunner sind eingeladen, die drei Strophen mitzusingen."

Jüngst hat Gesundheitsminister Jens Spahn die Bürger während der Krisenzeit zu Solidarität aufgerufen - untereinander und vor allem gegenüber Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen. Die Menschen in Kronach aus diesen Geschichten gehen mit gutem Beispiel voran.