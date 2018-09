Zusammen rund 600 Bücher gelesen

"Lesen was geht!": Unter diesem Motto organisierte die Stadtbibliothek Hammelburg während der Sommerferien den Sommerferien-Leseclub. Die Aktion richtete sich an Schüler der dritten bis sechsten Klasse. Dem Aufruf folgten 80 Kinder und Jugendliche. Zusammen haben sie rund 600 Bücher gelesen. "Wir haben eigens für dieses Projekt über 100 neue Bücher angeschafft", erklärte Bibliotheksmitarbeiterin Karin Stapper. Der Freundeskreis "Lesezeichen" und der Lions-Club Hammelburg Bad Brückenau hatten jeweils 900 Euro zur Verfügung gestellt.

Die neu erworbenen Medien waren exklusiv den "Clubmitgliedern" vorbehalten und durften für zwei Wochen ausgeliehen werden. Besonders gefragt waren "Minecraft"- und "Star-Wars"-Bücher und bei den Mädchen "Mein Lotta-Leben". Ziel der bundesweiten Aktion war, die Kinder und Jugendlichen auch außerhalb der Schulzeit für das Lesen zu begeistern.

Nun lud die Stadtbibliothek zur großen Abschlussfeier ein. Dort wartete ein Überraschungsgast: Corinna Harder, Autorin zahlreicher Bücher und der beliebten Detektivspiele "black stories". "Mit meinen Krimis will ich junge Leser mit auf eine faszinierende Reise in die Welt des Verbrechens nehmen", stellte sich die Künstlerin vor. Die Jungdetektive lösten gemeinsam mit ihr einige Kriminalfälle und ließen sich Autogramme geben.

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden unter den anwesenden Clubmitgliedern zunächst verschiedene Nebenpreise verlost. Außerdem gab es Sonderpreise für diejenigen, die in den Ferien die meisten Bücher gelesen hatten. Dieses Mal ging die Auszeichnung gleich an zwei junge Leseratten: Johanna Jobst und Elisabeth Ruppert bekamen für jeweils dreißig verschlungene Bücher das Spiel "School Stories" von Corinna Harder.

Endlich war es so weit: die Verlosung des Hauptpreises. Die beiden Gutscheine für einen Freiflug über Hammelburg gewannen Maximilian Lange und Nina Kriesel. Platz zwei ging an Anna Feeser, die sich über zwei "Boxengassen-Tickets" für eine freie Fahrt auf den Rennbahnen der Carrera World bei Nürnberg freute. Und schließlich wurde der Gewinner des ersten Preises, eines E-Book-Readers, bekannt gegeben: Anne Weißenberger, die an der Feier nicht anwesend sein konnte. Karin Stapper bedankte sich für die Unterstützung vom Freundeskreis und Lions-Club sowie der Flugsportgruppe Hammelburg e.V., den Stadtwerken Hammelburg sowie den Buchhandlungen Bunter Buchladen und Endres. red