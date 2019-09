Um den Alltag von allein oder getrennt erziehenden Eltern zu vereinfachen, veranstalten der Arbeitskreis Allein/Getrennt Erziehende, vertreten durch den Kinderschutzbund, die Familienbeauftragte der Stadt Bamberg sowie die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, gemeinsam mit Känguruh e.V. - Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum am Samstag, 7. September, von 15 Uhr bis 17 Uhr ein Nachmittagstreffen mit Kaffee und Kuchen im "Känguruh" am Heinrich-Weber-Platz 10. Ziel ist laut der Mitteilung aus dem Rathaus der Aufbau eines Netzwerkes für allein bzw. getrennt Erziehende.

Getreu dem Motto "Zusammen ist man nicht allein" möchten die Veranstalter den angesprochenen Eltern die Möglichkeit geben, ein gemeinsames Netzwerk aufzubauen. "Uns ist es wichtig, dass wir allein und getrennt erziehende Eltern zusammen holen und uns als Anlaufstellen vorstellen und Anregungen sammeln", erklärt die Familienbeauftragte Caroline Lang in der Mitteilung das Konzept der Veranstaltung. Die Rahmenbedingungen für allein oder getrennt Erziehende seien oft schwierig, den Alltag zu meistern eine Herausforderung. Darüber hinaus gebe es bei der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf noch viel zu tun, so Lang weiter.

Welche Hilfestellungen in welchen Bereichen notwendig oder bereits auch schon vorhanden sind, das soll bei dem gemeinsamen Austausch erarbeitet werden. Damit auch die Kinder an diesem Nachmittag auf ihre Kosten kommen, gibt es eine Kinderbetreuung mit einer Spielstation und einer Beauty Lounge for Kids.

Das Treffen organisiert Jasmin Azzam vom Känguruh e.V. Es soll dann in einem kleineren Format jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr stattfinden. Kontakt: Jasmin.Azzam@mz-kaenguruh.de. red