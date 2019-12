Zusammen 3435 Jahre lang Mitglied

Zusammen sind 70 Jubilare 3435 Jahre in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) des Ortsverbands Bamberg-Lichtenfels Mitglieder. Für ihre Treue seit 25, 40, 50, 60, 65 und 70 Jahren wurden sie nun bei einer Feierstunde in Lichtenfels vom Ortsverbandsvorsitzenden Stephan Koße geehrt.

Für ihre Treue zu Gewerkschaft dankte der EVG-Geschäftsstellenleiter von Nürnberg, Mathias Birkmann, den Jubilaren. In seiner Festrede ging er auf die vielen Herausforderungen ein. Renten und Pensionen müssten stabil bleiben und dürften nicht weiter abgesenkt werden. 48 Prozent Rente seien zu wenig. Gute Tariferhöhungen wirkten sich auch auf Renten und Pensionen aus, so Birkmann, der auch auf das Schlagwort "Arbeit 4.0" einging. Nichts verändere die Arbeitswelt momentan mehr als die Digitalisierung. "Die neuen technischen Möglichkeiten bergen Risiken für die psychische Gesundheit, die wir nur in den Griff bekommen, wenn wir den digitalen Wandel gemeinsam und sorgfältig mitgestalten", erklärte der Geschäftsstellenleiter. Ein Grund zur Freude sei das Jubiläum "25 Jahre Bahnreform" leider nicht, wie sich herausgestellt habe. Die Politik müsse bei der Schienenpolitik künftig mutiger sein und zwar aus klima-, verkehrs-, wirtschafts- und sozialpolitischen Gründen, führte der Festredner aus. "Denn die Schiene ist in der Lage, einen großen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten - wenn man sie denn nur lässt", so Birkmann.

Die Eisenbahn sei im Personen- und Güterverkehr besonders energieeffizient und deshalb wichtig für die Einhaltung der Klimaschutzziele. Heute fahren schon über 90 Prozent ihrer Transportleistungen elektrisch, 57 Prozent des Bahnstromes in Deutschland wurde 2018 bereits aus erneuerbaren Energien erzeugt. Wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, dann gehe es nur mit mehr Schienenverkehr, waren sich alle Anwesenden einig. Bestes Beispiel für die hohe Nachfrage im Schienenpersonenfernverkehr sei die neue Schnellfahrstrecke München - Berlin. Schon im ersten Jahr habe die Bahn das Flugzeug auf dieser Strecke als Marktführer abgelöst.

Anschließend zeichneten Stephan Koße, Heinz Gärtner und Mathias Birkmann zahlreiche Jubilare aus dem Ortsverband Bamberg - Lichtenfels für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aus. red