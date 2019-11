Zusätzlicher Termin für den KiKiBu

Der "KiKiBu" (Kissinger Kinder Bus) ist eine rollende Spielkiste, die in den Landkreis-Gemeinden Halt macht und jede Menge Spielsachen im Gepäck hat. Wer lieber kreativ ist kann nach Herzenslust basteln oder malen. Die kommunale Jugendarbeit hat die Termine noch einmal aktualisiert, in Wildflecken hat sich der Veranstaltungsort geändert und auch in Oberthulba macht der KiKiBu Halt. Nachfolgend die Termine für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren: am Freitag, 22. November, von 14 bis 16 Uhr in der Schulturnhalle in Poppenlauer; am Mittwoch, 27. November, von 14 bis 17 Uhr in der Schulturnhalle in Wildflecken; am Montag, 2. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in der Turnhalle in Rottershausen; am Montag, 9. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in der Schulturnhalle in Nüdlingen; am Montag, 16. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in der TSV-Turnhalle in Oberthulba ; am Mittwoch, 18. Dezember, von 14 bis 17 Uhr im Vereinsheim in Windheim (bei Münnerstadt). Das Angebot ist offen, die Kinder dürfen jederzeit während des KiKiBu-Einsatzes hinzukommen oder gehen. sek