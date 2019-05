Zusätzliche Räume bis Juli 2020

Mit einstimmigem Votum brachte der Gemeinderat Weitramsdorf bei seiner Sitzung am Montagabend die Erweiterung der Hermann-Grosch-Grundschule Weitramsdorf auf den Weg. Zuvor hatte Architekt Lutz Wallenstein (Archi Viva, Coburg) schlechte Nachrichten präsentiert: Schon die Kostenschätzung für den Holzaufbau aufs "Aquarium" und die Anbindung der Lernwerkstatt liege inzwischen über 100 000 Euro höher. Dafür seien vor allem zusätzliche Brandschutz-Maßnahmen verantwortlich. Für besseren Schutz sind laut Wallenstein eine weitere Wand und Tür sowie zwei Klappen notwendig.

Eine nicht zulässige Holzdecke im Treppenhaus müsse ersetzt, ein zweiter Rettungsweg für die Turnhalle müsse eingerichtet werden. "Hier besteht Handlungsbedarf, weil es um Menschenleben geht", betonte Wallenstein.

Da die Sanierung der Turnhalle in circa drei Jahren sowieso ansteht, möchte der Architekt mit dem Landratsamt verhandeln, ob Kompensationsmaßnahmen nicht vorerst ausreichen. Die zusätzlichen Räume sollen bis Juli 2020 zur Verfügung stehen.

Zwei gute Nachrichten hatte Wallenstein noch für die Gemeinderatsmitglieder: "Unser Entwurf funktioniert immer noch und er sieht immer noch gut aus!" Zum anderen seien die Kosten großzügig geschätzt, so dass nicht mit weiteren Mehrkosten zu rechnen sei, wenn in rund zwei Wochen alle Berechnungen vorliegen.

Vorwürfe zurückgewiesen

Der Rathauschef wehrte sich gegen Ende der Sitzung am Montag gegen den in der April-Sitzung erhobenen Vorwurf, die Verwaltung habe alle Betroffenen nicht rechtzeitig von den Baumaßnahmen in den Duschen des SV Weidach informiert. Dies sei per E-Mail geschehen, sagte Wolfgang Bauersachs (BfB). In Kürze sollen die Duschen wieder zur Verfügung stehen. Bauersachs stellte die rund 18 500 Euro teure Maßnahme in Bildern vor. bek