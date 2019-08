Zusätzliche Busse nach Haßfurt

Zum Unterrichtsbeginn an der Heinrich-Thein-Schule in Haßfurt fahren zusätzliche Linienbusse nach Haßfurt, wie das Landratsamt Haßberge informiert. Am Montag, 9. September, beginnt der Unterricht an der Heinrich-Thein-Berufsschule in Haßfurt. Da an diesem Tag die öffentlichen Linienbusse nach Ferienfahrplan verkehren, werden vom Landkreis Haßberge wieder zusätzliche Fahrten eingerichtet.

Diese Busse können selbstverständlich von jedermann gegen Zahlung des Fahrpreises laut VGN-Tarif genutzt werden.

Die Linien

Folgendermaßen wird gefahren: Linie 1153/1154 Oberaurach - Eltmann - Knetzgau - Haßfurt: Zusatzfahrt um 7 Uhr von Oberaurach über Kirchaich, Dankenfeld, Trossenfurt, Eltmann, Limbach, Sand und Knetzgau nach Haßfurt. Rückfahrt um 15.40 Uhr ab Haßfurt Bahnhof mit Umstieg in Sand Richtung Eltmann und Oberaurach; Linie 1155 Maroldsweisach - Ebern - Haßfurt: Morgens besteht eine Fahrtmöglichkeit von Maroldsweisach über Ebern und Kirchlauter nach Haßfurt. Zusätzlich wird um 15.10 Uhr von Haßfurt Bahnhof über Zeil, Kirchlauter/Breitbrunn nach Ebern ein Bus eingesetzt. In Ebern besteht ein planmäßiger Anschluss in Richtung Pfarrweisach und Maroldsweisach mit der Buslinie 956.

Informationen stehen auf hassberge.de/420.html, alle Fahrpläne für den ÖPNV auf vgn.de. red