Zusätzliche Aufgaben gelöst

Eine Feuerwehrfrau und acht Feuerwehrmänner haben bei der Feuerwehr Mannsgereuth das Leistungsabzeichen "Gruppe im Löscheinsatz" abgelegt. Vor den Augen des Schiedsrichterteams mit KBM Thomas Pettrich, Jürgen Sliwinski und Thomas Müller konnte die Gruppe ihr Können unter Beweis stellen. Bürgermeister Christian Mrosek verfolgte den Einsatz der Ortswehren.

Das Leistungsabzeichen wurde in allen möglichen Stufen abgelegt. Unter der Leitung von Gruppenführer Gerd Riedel erreichte die Gruppe ein sehr gutes Ergebnis. Alle zwei Jahre ist es bei der freiwilligen Feuerwehr möglich, die nächst höhere Stufe des Abzeichens zu erwerben. Ab Stufe III müssen zusätzliche Aufgaben aus dem Aufgabenspektrum der Feuerwehr gelöst werden. Bei der anschließenden Verleihung der Abzeichen dankte der Bürgermeister allen für die investierte Zeit, die für die Vorbereitung auf das Abzeichen notwendig gewesen war. Schiedsrichter Thomas Müller gefiel, dass die Teilnehmer nicht nur von der Feuerwehr Mannsgereuth kamen. Teilgenommen haben zudem zwei von der Feuerwehr Trainau und je ein Teilnehmer von den Feuerwehren Unterlangenstadt, Michelau und Redwitz. Er stellte fest, dass wegen des Personalmangels in der Feuerwehr in Zukunft immer enger zusammengearbeitet werden müsse. Das gemeinsame Üben und Ablegen eines Leistungsabzeichens sei hierfür ein guter Ansatz. Er forderte die Feuerwehrleute auf, im Übungseifer nicht nachzulassen, weil die Einsätze immer mehr an Können abverlangten.

Ein besonderes Ereignis war dann die Verleihung der Abzeichen. Erfüllt haben die Bedingungen für das Leistungsabzeichen in Bronze Julia Reisenweber (Feuerwehr Trainau), Pascal Sörgel (Feuerwehr Redwitz), Domenik Strenglein (Feuerwehr Unterlangenstadt). Das Leistungsabzeichen in Silber hat Lukas Busch (Feuerwehr Mannsgereuth) errungen. Leistungsabzeichen in Gold/Blau wurden an Niklas Welscher (Feuerwehr Trainau), Andre Schneider, Michael Oppel (Feuerwehr Mannsgereuth), Abzeichen in Gold/Grün an Christian Nehr (Feuerwehr Michelau) sowie in Gold/Rot an Gerd Riedel (Feuerwehr Mannsgereuth) verliehen. Thomas Micheel