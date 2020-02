Zusätzlich dezentrale Versorgung

Zum Artikel "Kleines Leck, große Wirkung" vom 28. Januar, Seite 11: Unsere Ködeltalsperre ist in die Jahre gekommen. Der Zahn der Zeit nagt an einem von zwei Wasserrohren und reduziert die Versorgungssicherheit. Die Pressemeldungen überschlagen sich. Mit einem hohen Aufwand an Gerätschaften und Menschen wird versucht, durch ein Provisorium den Sicherheitsstandard bis zur Reparatur in circa einem Jahr wieder herzustellen. Bleibt nur zu wünschen, dass dies gelingt und kein weiterer Schaden hinzukommt.

Neben den fortschreitenden Klimawandel mit den zunehmenden Trockenperioden zeigt dieser Störfall, wie wichtig eine zusätzliche dezentrale Versorgung sein kann. Wenn qualitativ hochwertige Quellen zur Verfügung stehen, wäre es unverantwortlich, diese in der heutigen Zeit nicht zu nutzen. Der Nordhalbener Bürgermeister und die Mehrheit des Gemeinderats haben die Zeichen der Zeit erkannt und beschlossen, die eigenen Quellen mit einer guten Trinkwasserqualität zu aktivieren. Leider durchkreuzte das Landratsamt diese Pläne. Dieses beharrt eisern auf einem uralten Wasserrecht, ein nicht mehr zeitgemäßes, reformbedürftiges Relikt aus der Vergangenheit, in der der Klimawandel noch keine Rolle spielte und das für Nordhalben angeblich nicht mehr gelte. Ein langer Rechtsstreit ist wegen der Inflexibilität der Behörde auf Kosten der zukünftigen Versorgungssicherheit nun zu erwarten. Da kann man nur sagen: "Armes Deutschland".

Hans Scherbel

Nordhalben