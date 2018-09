Zurückhaltender Familienmensch

Am 2. September 1928 wurde Elfriede Kaesling als Elfriede Schulz in Großwalbur geboren. Am Wochenende feierte sie im Kreise der nächsten Angehörigen in Kleingarnstadt die Vollendung ihres 90. Lebensjahres.

Ein Berliner

Elfriede Kaesling wuchs zusammen mit einem Bruder und einer Schwester in Großwalbur auf und ging auch dort zur Schule. Sie absolvierte eine Lehre als Näherin und übte diesen Beruf bis zur Rente aus. In den Nachkriegsjahren lernte sie den Berliner Jürgen Kaesling kennen, den sie dann am 9. Oktober in Großwalbur heiratete. Im Jahr 2003 verstarb Ehemann Jürgen. Daraufhin verkaufte Elfriede Kaesling ihr Haus und zog 2005 nach Großgarnstadt. Dort hatte sie eine eigene Wohnung in der Nähe ihrer beiden Söhne.

Sehr interessiert

Seit Januar dieses Jahres lebt sie im Ebersdorfer Pflegeheim BRK-Haus. Sie hat weiterhin viel Interesse an allem, was in der Welt so geschieht. So liest sie regelmäßig die Tageszeitung und vor allem diverse Illustrierte, um sich über den Klatsch und Tratsch der europäischen Königshäuser zu amüsieren. Noch bis 2017 strickte sie regelmäßig Handschuhe und Strümpfe für die zahlreichen Verwandten. Wie Sohn Ottmar erzählt, sei seine Mutter stets sehr zurückhaltend und familienbedacht. Sie habe immer unauffällig gelebt und sich vorrangig als Hausfrau um die Erziehung der Kinder sowie um Haus und Hof gekümmert. Wohl fühle sich Elfriede Kaesling noch heute im Kreise ihrer Verwandtschaft, meint Ottmar - wenn auch Beine und Ohren nicht mehr ganz so mitmachten. Neben den beiden Söhnen Heinz und Ottmar zählt Elfriede Kaesling vier Enkel und vier Urenkel zu ihrer Familie. Die Glückwünsche der Gemeinde Ebersdorf zum 90. Geburtstag überbrachte Dritter Bürgermeister Jürgen Heymann.