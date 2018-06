Zurück zu den Wurzeln

red



Die politische Journalistin Emily Schultheis stattete, nach einem Termin beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Dettelbach, dem kleinen Weinort Feuerthal einen Besuch ab. Die in Kalifornien geborene US-Amerikanerin, die nach einem Stipendium seit vergangenem Jahr in Berlin beheimatet ist, besuchte das Dorf ihres Ur-, Ur-, Urgroßvaters Johannes, der 1811 in Feuerthal geboren und 1839 die auch aus Feuerthal stammende Kathrin Schäfer in Haubstadt/Gibsen Country im Bundestaat Indiana heiratete. Nach einer Besichtigung der Kirche und des Feuerthaler Kreuzes ging es nach Würzburg ins Diözsanarchiv, um weitere Nachforschungen anzustreben. Die Frage ob es ihr in Deutschland gefällt, beantwortete die sehr junge Dame, die in Pennsylvania studierte, und ein ausgesprochener Jane Austin Fan ist, mit Ja: "Am liebsten möchte ich für immer hierbleiben, nur meine Familie fehlt mir, vor allen mein Vater, ich wünschte mir, dass meine Familie auch bald in Deutschland lebt", erklärte sie. Deutschland sei wunderschön, nur die Staus auf den Autobahnen seien lästig. Mit neuen Eindrücken ging es auf die Heimreise.