Zurück zu alter Stärke?

Nach drei Niederlagen in Folge heißt es für die Regionalliga-Basketballerinnen trotz anhaltender Personalmisere zu alten Tugenden zurückzufinden. Die hohe Intensität und mannschaftliche Geschlossenheit aus der Hinrunde müssen dringend wieder aufs Parkett gebracht werden. Die nächste Gelegenheit für eine "Kursänderung" bietet sich den "Piratinnen" am Samstag. Beim Tabellenschlusslicht München Basket heißt es vor allem von Beginn an hellwach zu sein, um den im neuen Jahr nun fast schon traditionellen "Fehlstart" in die Partie zu vermeiden. Zuletzt hatten sie sich regelmäßig schon im ersten Viertel einen derart großen Rückstand eingehandelt, dass auch eine teils deutliche Leistungssteigerung im Verlauf nicht mehr ausgereicht hatte, den ersten Sieg der Rückrunde einzufahren. red