Zurück in die Heimat

Der Verein der Freunde des Frobenius-Gymnasiums Hammelburg e.V. lädt im Rahmen des Frobenius-Forums zu einem öffentlichen Vortrag mit Fabian Hamák ein. Der Vortrag findet am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr in der Aula des Frobenius-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Fabian Hamák ist in Hammelburg geboren und aufgewachsen. Nach seinem Abitur am Frobenius-Gymnasium zog es ihn zum Studium nach München. Dort erwarb er zunächst an der Ludwigs-Maximilians Universität einen Magister in den Fächern Logik und Wissenschaftstheorie sowie Philosophie, später schloss er berufsbegleitend einen Master of Business Administration (MBA) an der Technischen Universität München ab. Beruflich war er lange Zeit für die bayerischen Grünen tätig, unter anderem sechseinhalb Jahre als deren Landesgeschäftsführer. Nach Zwischenstopps in einem Berliner Startup und einer Münchner Unternehmensberatung leitet er heute das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann in Hammelburg.

Seit einem guten Jahr lebt Fabian Hamák mit seiner Frau nun wieder in deren gemeinsamer Heimatstadt Hammelburg. Mit 19 Jahren wollte er nichts wie weg und hätte sich nie träumen lassen, seinen Lebensmittelpunkt zurück in die Kleinstadt im ländlichen Raum zu verlegen. Fünfzehn Jahre später ist alles anders.

Wieder in die Provinz?

Fabian Hamák wurde häufig gefragt, ob er sich die Rückkehr gut überlegt hat: "Ihr wollt wirklich zurück in die Provinz?"

Wie fühlt es sich also an, heim zu kommen? Was hat einen fortgetrieben und was einen zurückgebracht? Was soll man da denn arbeiten? Ist es wirklich so schlimm? Kommen da noch mehr? Und was hat ein Samstag an der Waschanlage damit zu tun? Im Rahmen des Frobenius-Forums versucht Fabian Hamák einige dieser Fragen zu beantworten. red