Zurück in die Erfolgsspur

Nach der Niederlage gegen Altdorf II stehen die Bayernliga-Volleyballerinnen der N.H. Young Volleys vor einer Pflichtaufgabe. Am Samstag (19 Uhr) empfängt die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfend den VC Schwandorf.

Die Gäste aus der Oberpfalz haben als Aufsteiger mit Abstiegssorgen zu kämpfen. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge belegen sie mit zehn Punkten den 9. Platz. Von bisher 14 absolvierten Spielen gewannen die Gäste nur drei.

Das Hinspiel gewannen die Young Volleys mit 3:1. Die Partie war aber knapper als es das Ergebnis vermuten lässt. Denn Neudrossenfeld/Hollfeld musste sich in drei Gewinnsätzen bis zum Schluss mühen. Als Tabellendritter mit 28 Zählern auf dem Konto sind die Young Volleys Favorit. Dass aber Vorrundenergebnisse und Tabellenplatz nicht immer aussagekräftig sind, hat das letzte Spiel in Altdorf gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Hannes Willmer war favorisiert, musste gegen stark aufspielende Gastgeberinnen aber eine Niederlage hinnehmen. N.H.-Vorsitzender Carsten Böhm war aber nicht überrascht: "Wenn unser Gegner einen starken Tag erwischt und wir gleichzeitig einen schwachen, dann gibt es so ein Ergebnis wie in Altdorf. Bei uns lief nicht wirklich etwas zusammen, und Altdorf hat konstant auf gutem Niveau gespielt."

Keine Personalsorgen

Heute müsse man sich wieder besser konzentrieren und stabiler spielen. "Dann werden wir Schwandorf auch bezwingen können", ist Böhm überzeugt. Die Mannschaft habe gut trainiert, und Trainer Willmer sollte der komplette Kader zur Verfügung stehen.

Nach der jüngsten Niederlage haben die Young Volleys fünf Zähler Rückstand auf Tabellenführer TV Erlangen. Zwar haben die Young Volleys ein Spiel in der Hinterhand, die gute Ausgangslage im Titelrennen ist aber verspielt. C.B. N.H. Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Nicki Naumann, Meike Schirmer, Antonia Schwenk, Jule Spindler, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ulrich.