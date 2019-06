Zur großen 90er-Party mit krassem Line Up geht es am Samstag auf dem Forchheimer Jahngelände.Bei dieser Zeitreise stehen einige der besten Acts der 90er live auf der Bühne: Blümchen, "East 17", Oli P., "Fun Factory", LayZee fka Mr. Pressident, Masterboy und Beatrix Delgado, Kate Ryan und "Culture Beat" sowie "Bellini", präsentiert von Florian Weiß. Einlasss ist ab 13 Uhr, die Party beginnt um 14 Uhr (Ende 22 Uhr). Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich. red