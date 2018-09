Zurück im Paradies

Am Freitag, 21. September, 19 Uhr, gastiert der "Fränkische Theatersommer" (Landesbühne Oberfranken) mit dem Stück "Jetzt wird´s richtig paradiesisch", einer Komödie von Thomas Rau, in der Begegnungsstätte St. Elisabeth in Obertrubach. Die Geschichte von Adam und Eva geht weiter: Schon immer hat es die beiden mächtig gewurmt, dass sie wegen eines simplen Stücks Obst aus dem Paradies geflogen sind. Dagegen haben sie vor Gericht geklagt und - dem deutschen Mieterschutz sei Dank - endlich Recht bekommen. Ab sofort dürfen Adam und Eva also wieder im Garten Eden wohnen. Preise: 16 Euro, ermäßigt 13/7 Euro. red