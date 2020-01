Zurück blieb eine abgerissene Dachrinne

Gegen die Dachrinne eines Anwesens in der Austraße in Baunach prallte in den frühen Morgenstunden des Montag ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer. Die Dachrinne wurde dabei abgerissen und beschädigt. Der Verursacher suchte das Weite. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.