Zurück blieb ein kaputter Golf

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Shell-Autohofs in der Nähe der dortigen E-Tankstellen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen blauen VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher fuhr gegen die vordere linke Front des Golfs, so dass die vordere Stoßstange herunter gerissen wurde. Die PI Stadtsteinach bittet um Hinweise unter Telefon 09225/96300-0.