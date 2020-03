Zur Zukunft der Kirche

Die evangelische Kirchengemeinde Ebern lädt zu einem Diskussionsabend zur Zukunft der Kirchengemeinde ein. Der Termin ist am Dienstag 10. März, von 19 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus.

Die Kirchengemeinde befindet sich nach eigenen Angaben derzeit in einem Prozess der Gemeindeentwicklung, in dem die Schwerpunkte in der Gemeindearbeit der nächsten Jahre festgelegt werden sollen. Nach einer Zukunftswerkstatt, die im vergangenen Herbst stattfand, stellt der Kirchenvorstand in einer "Zukunftswerkstatt 2.0" nun den aktuellen Stand der Diskussion vor und bittet um Rückmeldung. Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist die anstehende Grundsanierung der Christuskirche.

Auch die Gemeindeversammlung am Sonntag, 22. März, nach dem Gottesdienst (10.45 Uhr) befasst sich mit der Grundsanierung der Kirche. Auf Wunsch des Kirchenvorstandes sollen die Gemeindemitglieder ihre Ideen einbringen. Dazu wurde auch ein Fragebogen entwickelt. red