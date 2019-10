Zur Zukunft der Kirche

Zu einem Werkstatttag rund um die Zukunft von Kirche und Kirchengemeinde lädt der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Ebern für Samstag 19. Oktober, ins Gemeindehaus ein.

Zwischen 14 und 17 Uhr wird in Tischgruppen über grundlegende Themen der Gemeindearbeit diskutiert und Ideen für die Zukunft entwickelt. Da geht es zum Beispiel um die Gestaltung der Gottesdienste und des Kirchenraums. Es geht auch um die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Familien, wie die Kirchengemeinde weiter mitteilte. Und es geht um die grundsätzliche Frage: "Wie stellen wir uns die Kirche der Zukunft vor?"

Nach 30 Minuten Austausch soll es in einer anderen Themengruppe mit einer neuen Zusammensetzung der Gesprächsteilnehmer weitergehen. Abschließend findet eine Auswertungseinheit statt, in der erste Ergebnisse festgehalten werden. Im Kirchenvorstand werden die Impulse aus der Zukunftswerkstatt dann weiter besprochen.

"Was bin ich wert?"

Ferner informiert die Kirchengemeinde: Zu einem Gottesdienst für junge Leute laden die CVJM Altenstein und Rentweinsdorf-Ebern zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde ein. Der Gottesdienst aus der Reihe "Color and Faith" findet am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindehaus in Ebern statt. Unter dem Motto "Was bin ich wert?" gibt es ein Gottesdienstprogramm mit Musik, Quiz, Talk und Predigt. red