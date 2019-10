Weismain vor 14 Stunden

Zur Weinfahrt sind noch Plätze frei

Der SCW Obermain unternimmt am Samstag, 26. Oktober, eine Weinfahrt. Ziel ist das Weinfest in Abtswind, Abfahrt um 17 Uhr am Waldstadion. Im beheizten Festzelt des unterfränkischen Weinortes spielt an...