Zur Vorbereitung der Theaterfahrt der Goethe-Gesellschaft nach Hof am 15. April gibt der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft, Hans-Jürgen Schmitt, am Dienstag, 10. April, in der Kreisbibliothek eine Einführung in die Oper "Ein Traumspiel"

von Aribert Reimann. Beginn ist um 19 Uhr. Der Referent wird auch auf das gleichnamige Schauspiel von August Strindberg eingehen, das die Vorlage für Reimann bildete. Im Anschluss wird besprochen, ob die Goethe-Gesellschaft einen Besuch der Cranach-Ausstellung auf der Festung Rosenberg planen soll. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen. red