sek



Die Arnshäuser Jäger möchten versuchen, Interessensgruppen zu animieren, durch verschiedenae Maßnahmen die Artenvielfalt wieder zu erhöhen. Aus diesem Grunde veranstalten sie am Dienstag, 26. Juni, ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung, die sich mit dem Thema "Möglichkeiten zur Verbesserung der Wildlebensräume" befasst im Feuerwehrhaus Arnshausen . Referentin ist an diesem Abend Anne Wischemann von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachzentrum für Agrarökologie in Karlstadt, heißt es ergänzend in der Mitteilung.