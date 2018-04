Zur Spiritualität der Psychotherapie

"Spiritualität der Psychotherapie" lautet das Thema des Montagsvortrags der Parkklinik Heiligenfeld am 16. April. Im Vortrag stellt Ronald Lux, Oberarzt in der Fachklinik Heiligenfeld, die verschiedenen Ansätze spiritueller Heilung und ihre Integration in die ambulante und stationäre Psychotherapie vor. Außerdem geht er auf das Heiligenfelder Konzept ein, das von Beginn an Spiritualität als wesentlichen Bestandteil der Therapie betrachtet. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr im Heiligenfeld Saal der Parkklinik Heiligenfeld statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. sek