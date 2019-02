Zur selben Zeit am selben Ort

Einen Fall von Missachtung der Vorfahrt meldet die Polizei Neustadt. Am Montagmorgen ereignete sich deswegen ein Verkehrsunfall an der Einmündung des "Damm" in die Mönchrödener Straße. Ein 26-jähriger Mann befuhr die untergeordnete Straße mit seinem Mercedes. Zur gleichen Zeit war eine 63-jährige Frau mit ihrem Ford auf der Mönchrödener Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung missachtete der 26-Jährige die Vorfahrt der Ford-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf gut 8000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Zusammenstoß dürfte die vereiste Seitenscheibe beim Mercedes gewesen sein, schreibt die Polizei. Dadurch sei die Sicht des Fahrers deutlich eingeschränkt gewesen. red