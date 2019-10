Die Grenzen in politischen Auseinandersetzungen haben sich verschoben. Man bedient sich zunehmend einer Sprache, die enthemmt und zur Gewalt führt, sind sich Analysten und Medienmacher einig. Jochen Bittner, Politikredakteur der "Zeit", spricht auf Einladung des Evangelischen Bildungswerks über sein neues Buch "Zur Sache Deutschland!".Bittners Anti-Streitschrift wirbt für eine neue deutsche Einheit. Der Vortrag findet am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Haus Contakt statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann und an der Abendkasse. red