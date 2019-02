Zur Ruhe kommen

Einfache meditative Tänze gibt es am Mittwoch, 6. Februar, in der alten Schule neben der Kirche in Wittershausen. Der Kurs mit Claudia Keller beginnt um 20 Uhr. Bequeme Kleidung, Wolldecke und Kissen bringen die Teilnehmer selbst mit. Einfache Tänze helfen nach einem "vollen Tag" zur Ruhe zu kommen, heißt es in der Ankündigung. sek