Zur Residenz Würzburg und in die Weinberge

Die Freizeitgruppe des Deutschen Alpen-Vereins (DAV) Forchheim unternimmt am Mittwoch, 11. April, eine Wanderung in Würzburg. Besichtigt werden die Residenz und die Weinberge. Busabfahrt ist um 8 Uhr an der Polizei Forchheim-Nord. Eine Einkehr ist in Würzburg vorgesehen. Anmeldungen sind erbeten bei Karin Maisel unter Telefon 09191/60656. red