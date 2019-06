Zur Person

Persönliches Alexander Schulz ist im Jahr 1970 geboren, verheiratet und ein "echter Höchstadter". Engagement Von Jugend an hat er sich in zahlreichen Gruppen und Vereinen wie auch zu Zeiten von Stadtpfarrer Dötzer im kirchlichen Bereich eingesetzt. Er legte beim "Kuhstall" mit Hand an, trainierte die Volleyballdamen und fuhr Rettungsdienst beim BRK. Partei Seit 25 Jahren in der CSU, übernahm er zunächst Verantwortung in der Jungen Union. Im Landtagswahlkampf von Christa Matschl 1998 agierte Schulz als Mitorganisator. Beruf Schulz ist Lehrer für Biologie und Chemie an der Fachoberschule in Erlangen. Mandate 2014 zog er für die CSU in den Höchstadter Stadtrat und in den Kreistag ein.