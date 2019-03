Zur Person

Ausbildung Götz Aly ist ein Politikwissenschaftler, Historiker und Journalist. Er wurde 1947 in Heidelberg geboren, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Geschichte sowie politische Wissenschaften in Berlin und promovierte in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Stationen Götz Aly war Redakteur bei der taz, bei der Berliner Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, arbeitete als Gastprofessor und bis heute als freier Autor. Themen Seine Themenschwerpunkte sind der Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts, die sogenannte Rassenhygiene im Nationalsozialismus, der Holocaust sowie die Wirtschaftspolitik der nationalsozialistischen Diktatur. Auszeichnungen Neben anderen Ehrungen erhielt er 2002 den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste Berlin, 2007 das Bundesverdienstkreuz am Bande und 2018 den Geschwister-Scholl-Preis für sein Buch "Europa gegen die Juden: 1880 - 1945". Im Jahr 2006 wurde er von Bundespräsident Horst Köhler in den Stiftungsrat des Berliner Jüdischen Museums berufen. ren