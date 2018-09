Zur Person: Michael Herrmann (FC Wallenfels)

Geboren am 7. Juni 1983

Beruf Konstruktionsmechaniker bei der Firma RVT in Marktrodach

Wohnort Oberrodach

Familienstand Verheiratet, zwei Töchter im Alter von knapp einem Jahr (Martha) und sieben Jahren (Mia)

Trainer Seit 2017 Spielertrainer beim FC Wallenfels

Spieler Seit 2007 beim FC Wallenfels, vorher seit der Jugend beim FC Unter-/Oberrodach

Schönste Erfolge Als Spieler mit dem FC Wallenfels in der Serie 2013/14 Aufstieg in die Kreisliga; als Trainer Aufstieg mit dem FC in der vergangenen Saison 2017/18 in die Kreisliga

Hobby Fußball, Fußball, Fußball.