Zur Person: Günther Trum

Werdegang Von 1970 bis 1973 absolvierte Günther Trum aus Wülflingen die Ausbildung als "Angestellter der BA" im damaligen Arbeitsamt Schweinfurt. Danach war er kurzzeitig in der Reha/SB-Stelle (Schwerpunkt Rehabilitation und Schwerbehinderte) in Schweinfurt als Hilfsbearbeiter in der Arbeitsvermittlung an der Nebenstelle Bad Neustadt tätig. Nach seinem Teilgrundwehrdienst arbeitete er ab 1975 als Bearbeiter für Arbeitslosengeld- und Arbeitslosenhilfe-Empfänger in Schweinfurt. Als Bearbeiter im damaligen "Büro für zusammengefasste Aufgaben" wechselte er noch im gleichen Jahr zur Nebenstelle Haßfurt als Vermittler. Den Restgrundwehrdienst leistete er dann 1976/77 ab. 1979 erfolgte die Zulassung zur zweiten Fachprüfung, 1982 die Qualifizierung zum Arbeitsberater. Die Ernennung zum Verwaltungsinspektor erfolgte 1982, zum Verwaltungsoberinspektor 1984 und zum Verwaltungsamtmann 1985. 1982 wurde er als Arbeitsberater in der Geschäftsstelle Bad Kis-singen aktiv und wechselte in der Funktion als Reha-Berater im Jahr 1983 ins Hauptamt. 1984 wechselte er als Arbeitsberater an die Geschäftsstelle Haßfurt. Diese Tätigkeit wurde lediglich durch kurze Einsätze in der Geschäftsstelle Bad Kissingen 1990, in Suhl 1992 sowie in der Hauptagentur Schweinfurt 2001 unterbrochen. Leitung Seit 2005 war er Leiter der Geschäftsstelle Haßfurt. ul