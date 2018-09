Zur "Mutter der Wiesn"

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, beginnt um 10 Uhr der thüringisch-fränkische Wandertag. Start- und Zielpunkt ist die Feuerwehr in Streufdorf. Die rund sechs Kilometer lange, geführte Tour dauert etwas über zwei Stunden. Als Lohn für die Mühe wartet ein zünftiges Mittagessen von der Streu fdorfer Agrar GmbH, die Versorgung durch den Feuerwehr-Verein und gute Unter-haltung durch die Straufhain-Musikanten. Die Strecke verläuft Richtung Seidingstadt über den Naturlehrpfad Hopfenberg zu einer alten Linde, die als Drehort für das Märchen "Die goldene Gans" diente. Im einstigen Schloss Seidingstadt wuchs die bayrische Königin Therese auf. Ohne ihre Hochzeit mit Ludwig I. gäbe es wohl kein Oktoberfest! Zur Stippvisite geht es in den bemerkenswerten Museumswinzling das Bahnmuseum Seidingstadt. Warum der "Schnapsweg" so heißt, ist ein weiteres Geheimnis, das es auf dem Heimweg zurück nach Streufdorf zu lüften gilt. Die Anreise nach Streufdorf erfolgt privat. red