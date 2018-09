Zur Leinleiterquelle wandern

Die Ortsgruppe Tüchersfeld des Fränkische-Schweiz-Vereins bietet am Samstag, 15. September, ab 9 Uhr eine geführte Tageswanderung zur Leinleiterquelle an. Start zu der etwa zwölf Kilometer langen Tour ist an der Brauerei Ott in Oberleinleiter bei Heiligenstadt (Kreis Bamberg). Wanderführer ist Erwin Sebald. Die Teilnahme ist kostenlos. red