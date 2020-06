Zur Kunst gerufen

Die Sommerakademie Coburg steht in den Startlöchern für einen zweiten Anlauf, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule Coburg Stadt und Land. "Der erste Kurs, der bereits Ende Mai hätte stattfinden sollen, musste bedauerlicherweise abgesagt werden. Zu diesem Zeitpunkt war der Volkshochschule, die die Workshops veranstaltet, der Unterricht noch nicht gestattet", heißt es in der Mitteilung.

Doch nach den Pfingstferien, am 19. Juni, geht es los mit dem Kurs "Kunstobjekt aus Stein und Holz", der im Atelier des Bamberger Künstlers Thomas Gröhling stattfindet und bereits ausgebucht ist. Wenige freie Plätze hingegen gibt es noch bei "Urban Sketching" am Samstag, 20. Juni. In diesem Plain-Air-Kurs gehen die Teilnehmer mit der Fürther Stadt- und Landschaftsmalerin Birgit Maria Götz auf eine Erkundungsreise durch Coburg. Historische Gebäude, Parks, Biergartenszenen oder alltägliche Details werden mit Stift und Farbe direkt vor Ort zu Papier gebracht. Ob die Zeichnungen dann online hochgeladen werden, wie es in der weltweiten Urban-Sketchers-Community üblich ist, kann dann jeder Teilnehmer selbst entscheiden.

Die Dozentin freue sich jedenfalls ganz besonders auf diesen Kurs, heißt es, denn es sei nach den Corona-Beschränkungen ihr erster, der wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden wird, während zum Beispiel ihre Lehrveranstaltungen an der Hochschule Nürnberg weiterhin online laufen.

Nicht weniger freut sich Nicola Gottfried auf "echte" Kursteilnehmer ihres Workshops "Keramische Impressionen". Die Coburger Künstlerin, die normalerweise um diese Jahreszeit auf vielen Märkten mit ihren Arbeiten präsent ist, vermisst den Austausch mit anderen so sehr, dass sie den Kurs geben möchte, obwohl dieser in diesem Jahr nur mit drei Teilnehmern stattfinden kann, damit die Abstandsregelungen in ihrem Atelier eingehalten werden können.

Für Teilnehmer gibt es also am 20. und 21. Juni die Chance, an einem ganz besonders intensiven Keramikkurs teilzunehmen. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf www.sommerakademie-coburg.de. Dort findet man viele weitere Workshops, in denen man andere künstlerische Disziplinen ausprobieren und erlernen kann. red