Die Ortsvereine laden alle Dorfbewohner und Freunde zum Kirchweihprogramm am Samstag, 19. Oktober, ein. Um 10 Uhr beginnt im Feuerwehrhaus der Frühschoppen. Ab 11 Uhr gibt es frisches Kesselfleisch. Am Nachmittag findet eine Schauübung der Feuerwehr bei Kaffee und Kuchen statt. Am Abend werden Gyros und Bratwürste vom Grill angeboten. Um etwa 17 Uhr startet der Hahnenschlag. red