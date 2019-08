Zur Kerwa in Pretzdorf

Nach zwei erfolgreichen Jahren wird die wiederbelebte Pretzdorf-Hombeer-Kerwa um einen Tag verlängert, meldet Festwirt Uwe Brendel. Die Kirchweih der Pretzdorf-Hombeer-Kirchengemeinde war 2017 nach 48 Jahren wieder eingeführt worden. Die Kerwa beginnt mit dem Festbetrieb am Freitag, 16. August, ab 17 Uhr am Festplatz vor "Anno 1909" in Hombeer. Die Kerwafichte wird am Samstag, 17. August, um 16 Uhr aufgestellt, gefolgt vom Festbetrieb. Ab 20 Uhr musizieren die "Seitz Bub'n" aus Burghaslach. Der Festgottesdienst mit Pfarrer Georg Salzbrenner beginnt am Sonntag, 18. August, um 9.30 Uhr in Pretzdorfs Katharinenkirche. Ab 12 Uhr beginnt der Mittagstisch auf dem Festplatz. Danach ist Festbetrieb mit Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag spielt die "Hochrainermusik" auf. red