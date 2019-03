Zur Hölle mit dem Teufel!

Zeyern — Die kleine Ansiedlung Zeyern am südwestlichen Tor zum Frankenwald gehörte im finsteren Mittelalter zum Brennpunkt der Hexenverfolgung. Wie aus einer alten Chronik des um 1260 gegründeten Ortes hervorgeht, wurden im Februar 1612 die Lena Pantzerin, Sybille Schmidtin und Kunigunda Schrepferin, Letztere aus dem Nachbarort Steinwiesen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wenig später ereilte das Schicksal auch die Witwe Anna Helgotin und Hans Schnabrich, der den Teufel im Leib haben sollte. Beide starben durch "peinliche Befragung" und durch den Strang. Als letzte Hexe ist die Katharina Poppin bekannt. Sie überstand anno 1629 alle Foltern erfolgreich und wurde begnadigt.

So ist es kein Wunder, dass dieses finstere Kapitel, in den Annalen als "Hexenwahn" apostrophiert, auch in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch nicht ganz aus den Herzen mancher Zeyerner Bürger verschwunden war. In dem Dörflein an der Fränkischen Linie hatte sich nach wie vor etwas von dem alten Hexenglauben erhalten. Er kam wieder zum Durchbruch, als der örtliche Frankenwaldverein in einer der damals noch sieben Gastwirtschaften, der "Kulmbacher Bierstube", zu einem Vortrag über "Volksglauben und Hexenverbrennungen" einlud. Redakteur Willi Schreiber vom "Kronacher Volksblatt", heute "Fränkischer Tag", bemühte sich redlich, den Wahn des Hexenaberglaubens anzuprangern. Doch da stieß er bei den eigenwilligen Zeyernern auf Granit und erreichte gerade das Gegenteil.

Da war der Spuk vorbei

Aufgestachelt von der blutrünstigen mittelalterlichen Historik standen eine ganze Reihe alter Dorfbewohner auf und erzählten den staunenden Zuhörern, dass es heute auch noch Hexen gebe. Steinmetz Paulus Grebner berichtete, wie ihn damals die "Drud" gedrückt habe. Was er damit meinte, erklärte der fromme Paulus so: "Eines Nachts ist bei mir daheim die Tür aufgegangen. Es hat sich etwas auf mich hinaufgesetzt und so gedrückt, dass ich keine Luft mehr hatte und mir der Brustkorb ganz schwer wurde. Ich vermutete gleich, dass das eine Hexe sein könnte. Ich habe das Kopfkissen stante pede zum Fenster hinausgeschmissen. Mit einmal war der Spuk vorbei".

Der Ortsgeistliche, Pfarrer Lorenz Batz, pflichtete ihm bei und erläuterte das sogenannte "Hexendrücken" noch näher: "Man bekommt fast keine Luft mehr. Angstschweiß tritt auf die Stirn und sämtliche Federn im Bett werden zu einem Schwanz zusammengedrückt".

Dann ging Hochwürden, damals noch eine "Institution" aus echtem Schrot und Korn, zum Angriff, respektive Exorzismus über. Er erzählte die Geschichte, wie er den Teufel ausgetrieben habe. Eines schönen Tages sei eine Frau zu ihm gekommen und habe erklärt, dass es in ihrem Stall nicht mehr mit rechten Dingen zugehe. Die Kühe gäben keine Milch mehr und selbst die Schweine würden nicht mehr fressen. Die Frau habe auch von einer Nachbarin berichtet, die immer an den Stall kam und lobte: "Hast du aber schöne Kühe". Sicherlich habe diese wohlmeinende Nachbarin das Vieh verhext.

Pfarrer Batz: "Das ist mir durch den Kopf gegangen. Ich ging hin und fand das, was die Frau vom Stall erzählte, als wahr". Daraufhin habe er drei Tage gefastet und dann den Teufel ausgetrieben. Nach 14 Tagen sei die Bäuerin wiedergekommen. Die Nachbarin sei schon wieder dagewesen, als sie nicht daheim war. Und nun fresse das Vieh abermals nicht. Pfarrer Batz gab der Unglücklichen den Ratschlag, die Nachbarin nicht mehr an den Stall heranzulassen. Dann übte er noch einmal, und diesmal erfolgreich, den Teufelsbann aus.

Es war totenstill, während der Herr Pfarrer den Schlussakkord setzte: "Als ich die entsprechenden Gebete gesprochen hatte, ist der Teufel unter lautem Gerumpel aus dem Stall gefahren. Seitdem geben die Kühe wieder Milch und auch die Schweine fressen wieder". Tosender Applaus und ein kräftiger Schluck vom inzwischen etwas matt gewordenen Gerstensaft verliehen dem arg in Mitleidenschaft gezogenem Erscheinungsbild der vor wenigen Augenblicken noch total erstarrten Zuhörerschaft wieder irdische Züge.

Nach dieser spektakulären und sicherlich auch einmaligen Wirtshauspredigt kam der pfiffige, aber gutgläubige "Pflastes-Paula", Gott hab ihn selig, der bis dato eigentlich nur ans Hexendrücken glaubte, noch einmal zu Wort. Die Exkursion in das Reich des Übersinnlichen und Transzendenten hatte seinen Aberglauben so beflügelt, dass er das unwiderrufliche "Tüpfela aufs i" setzte: "Es gibbt nije bloußne es Häxndrüggn, sonndenn aa Häxn. Jetzedla binn iech me obbe ganz siche, däss nei mancha Weibe dä Teifl gfoahn is!"