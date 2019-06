Zur Firmung kam der Erzbischof

Aus den Pfarreien Hochstadt, Marktzeuln, Redwitz und Schwürbitz waren 21 Jugendliche nach Hochstadt in die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt gekommen, um durch den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick das Sakrament der Firmung zu empfangen. Der Erzbischof wurde vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Georg Zethner begrüßt mit der Feststellung, dass die letzte Firmung mit einem Erzbischof vor 46 Jahren in Hochstadt war. Den Festgottesdienst zelebrierte der Erzbischof mit Pfarrer Diter Glaeser und Geistlichem Rat Wolfgang Scherbel a.D. Anschaulich erklärte der Erzbischof, was das Sakrament bedeutet. Der Heilige Geist erinnere daran, dass die Menschen immer Hoffnung haben sollten. Foto: Robert Wilm