Zur Europawahl 31 Wahlbezirke

Am Sonntag, 26. Mai, findet von 8 bis 18 Uhr die Europawahl statt. Die Stadt Lichtenfels ist in 31 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten wählen können. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler haben ihre Benachrichtigung und einen Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie können an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. red