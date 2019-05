Rothmannsthal — Am Sonntag feierten zwei Kinder in der Kirche "Aufnahme Mariens in den Himmel" in Rothmannsthal ihre Erstkommunion. Unter den Klängen der Wattendorfer Blasmusik, begleitet von den Fahnenabordnungen, Pfarrer Henryk Chelkowski und den Ministrantinnen zogen die beiden Kommunionkinder in die festlich geschmückte Kirche ein, um dort ihren Festgottesdienst zu feiern. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes erfolgte durch die Kirchenband "Sirius". Unter dem Motto "Unterwegs auf den Spuren Jesu" wurden die Kommunionkinder durch Pfarrer Henryk und ihren Eltern auf den großen Tag vorbereitet. Nachdem die beiden ihre Kerze an der Osterkerze entzündet und ihr Taufversprechen erneuert hatten, baten sie in den Fürbitten um die Hilfe Gottes, um immer stets auf dem richtigen Weg zu bleiben und weiterhin den Spuren Gottes folgen zu können. Zum Abschluss des Festtages fand am späten Nachmittag eine Dankandacht statt. Foto: privat