Da die Fahrt der Volkshochschule Lichtenfels zur Elbphilharmonie nach Hamburg, die im April stattfand, so schnell ausgebucht war, wird im September noch ein zweiter Termin angeboten: Vom 8. bis 11. September findet die Fahrt nach Hamburg statt. Ein Höhepunkt ist am Dienstag, 10. September, der Besuch eines Konzerts im Großen Saal der Elbphilharmonie. Die Symphoniker Hamburg spielen das Violinkonzert von Peter Tschaikowsky und von Anton Dvorák die Sinfonie Nr. 9 "Aus der Neuen Welt". Außerdem stehen auf dem Reiseprogramm eine Stadtrundfahrt durch Hamburg und eine Barkassenrundfahrt im Hafen. Die Fahrt wird durchgeführt und begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner. Nähere Auskünfte erteilt Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels, Telefon 09571/88835 oder per E-Mail sr-reisen@web.de . red