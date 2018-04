Erst vor kurzem ist eine 14-köpfige Gruppe des Foto-Amateur-Clubs Mainleus/ Kulmbach nach einem mehrtägigen Aufenthalt aus Budapest zurückgekehrt. Mitbeteiligte der Tour waren unter anderem Stadtsteinacher Fotofreunde und Gäste aus Plauen, die die ungarische Hauptstadt mit ihren Kameras erkundeten.

Es gab durchaus viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken, und doch war es in den fünf Tagen Aufenthalt nicht möglich, alles auf die Chips zu bannen.

Kaum zu Hause angekommen, blieb den Fotokünstlern nicht viel Zeit, ihre Bilder zu sichten, denn das nächste Ziel wartete bereits: München.

Architektur war das gestellte Thema - und auch hier fanden sich acht Gleichgesinnte. Neben U-Bahn-Stationen waren die Gebäudekomplexe wie Allianz-Arena, ADAC-Zentrale, HypoVereinsbank und BMW-Welt mit ihren Kameras zu erfassen. Viel Gelegenheit also, abwechslungsreiches Material in den allmonatlich ausgerichteten Vereinswettbewerb "Bild des Monats" einfließen zu lassen.

Mike Schwalbach, seit über drei Jahren Vorsitzender, zählt seit langer Zeit zu den Leistungsträgern. Im März konnte er dies wieder einmal eindrucksvoll bestätigen. Die fünfköpfige Jury war sich einig und vergab für das sich in der Donau spiegelnde Parlamentsgebäude in Budapest zur blauen Stunde hohe Punktzahlen. Im perfekten Licht wirkt das wunderschön ausgeleuchtete Gebäude schon fast surreal. Platz eins war der Lohn für den Bayreuther.



Trockeneis im Kerzenlicht

Ebenso überzeugend präsentierte Schwalbach "Kettenbrücke und Parlamentsgebäude". Entstanden ist die Aufnahme von einem gut gewählten Hotspot in unmittelbarer Nähe der Fischerbastei, in dem der Betrachter ein wunderbares Stadtpanorama genießen kann. Abgelichtet zur Lieblingszeit vieler Fotografen, der blauen Stunde, leuchten die illuminierten Gebäude und Brücken in goldgelben Farben.

Lediglich Erika Motschenbach konnte die alleinige Belegung der drei Podestplätze durch Mike Schwalbach verhindern. So musste er Rang drei mit der Untersteinacherin teilen. Sie zeigte ein im warmen Kerzenlicht leuchtendes und durch Trockeneis rauchendes Arrangement aus Laborgläsern und dicken alten Büchern.

Schwalbach blieb auch hier seiner Linie treu und zeigte die Freiheitsbrücke in Budapest bei Nacht in einer besonderen dunklen und kaltblauen Tonung.

Platz fünf belegte Gaststarter Thomas Karger mit seiner Interpretation des Parlaments in Budapest in den frühen Morgenstunden.

Das nächste Treffen findet am 17. April um 19.30 Uhr im Mainleuser Vereinslokal "Fränkischer Hof" statt. rö.