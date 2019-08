Zur Bildungsfahrt nach Coburg anmelden

Die nächste Bildungsfahrt des Seniorenkreises St. Georg Höchstadt in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk im Landkreis Erlangen-Höchstadt führt am Dienstag, 3. September, nach Coburg. Nach einer Führung im Innenhof der Veste besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken in der Burgschänke. Anschließend folgt eine kleine Stadtführung und Besichtigung der Kirche St. Augustin mit der Kohárygruft. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Abendessen in Niederfüllbach. Abfahrt ist um 12 Uhr, Haltestellen sind in der Reihenfolge Erlanger Straße, Am Bahnhof, Große Bauerngasse, Am Grasigen Weg und Aischtalhalle. Die Rückkunft ist für circa 20.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen sind noch möglich bei Frau Heilmann unter Telefon 09135/3167. red