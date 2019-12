Zur Besinnung kommen beim Weihnachtsoratorium

Das Weihnachtsoratorium von Heinrich Fidelis Müller wird am Sonntag, 22. Dezember, in der Stadtpfarrkirche Bad Brückenau aufgeführt. Beginn ist um 17 Uhr. Neben Kirchenchor und der Chorschola St. Bartholomäus sowie dem Kammerchor Bad Brückenau verstärken hochkarätige Musiker und Solisten den Abend. So wurde Tenor Oliver Kringel im Alter von 15 Jahren im Bundeswettbewerb als bester Tenor seiner Altersgruppe ausgezeichnet. Die weiteren Mitwirkenden sind Mio Nakamune (Sopran), Yu Guo (Oboe) und an der Querflöte Gaby Athmann.

Das Elisen Quartett aus Fürth besteht seit 2002. Die vier Damen mit Anja Schaller und Maria Schalk (beide Violine), Karoline Hofmann (Viola) und Irene von Fritsch (Violoncello) sind feste Größen im fränkischen Konzertleben. Isabel Starz begleitet das Konzert an der Orgel. Die Gesamtleitung obliegt Kantor Markus Wollmann.

Ausschließlich konzertant

Neben all der Hektik in der Vorbereitung auf das Fest dürfen wir nicht vergessen, dass Weihnachten seine Wurzeln im christlichen Glauben hat: Gefeiert wird die Geburt Jesu. Eindrucksvoll dargestellt wird diese Geschichte im Weihnachtsoratorium von Heinrich Fidelis Müller (1837-1905).

Ein Oratorium wird ausschließlich konzertant aufgeführt, die Handlung findet also nur in Texten und in der Musik statt und konzentriert sich auf die geistliche Geschichte. Traditionell werden diese in kirchlicher Umgebung aufgeführt.

Spenden erwünscht

Fideles Müller schafft es, das Weihnachtsspiel ergreifend und wirkungsvoll in bildlicher Sprache umzusetzen. Beginnend mit der Sehnsucht nach dem Erlöser, wird der Zuhörer den Weg beschreiten. Die Geschichte beginnt mit: "0 Heiland, reiß die Himmel auf" zum "Ave Maria" über die "Geburt" zu den "Hirten bei der Krippe", "Die Heiligen Drei Könige"und endet mit dem "Weihnachtsjubel".

Das Konzert ist kostenlos. Spenden zugunsten der Kirchenmusik werden aber gerne angenommen. red