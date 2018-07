Bad Staffelstein vor 14 Stunden

Zur Beisetzung von Norbert Springer treffen sich die Mitglieder der Siedlergemeinschaft am morgigen Donnerstag, 5. Juli, um 13.20 Uhr an der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Bad Staffelstein. red