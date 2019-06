Am morgigen Sonntag findet die jährliche Dorfwallfahrt von Roth nach Vierzehnheiligen statt, begleitet von den Ansbachtaler Musikanten. Auszug ist um 6.45 Uhr an der Kapelle in Roth. Das Wallfahrtsamt findet um 9 Uhr in der Basilika Vierzehnheiligen statt. red