Zur Ausstellung ins Museum Schäfer

Die VHS des Landkreises Forchheim bietet am Samstag, 11. Januar, eine Studienfahrt mit Ausstellungsbesuch nach Schweinfurt an. Ziel sind das Museum Schäfer und die Ausstellung "Ludwig Richter, schöne heile Welt". Die Ausstellung in Kooperation mit dem Museum Otto Schäfer will mit etwa 150 Exponaten den Blick aus heutiger Sicht auf die Bildwelt Richters lenken und Fragen nach seiner Aktualität stellen. Zeigen sich in seinen Werken ein allgemeingültiger Gehalt und eine bis heute aktuelle Sehnsucht nach dem Schönen und Heilen? Schon damals reagierte der Künstler auf Kriege, Existenzängste oder auch die Entfremdung von der Natur. Seine Bildwelt wirkt bis heute nach. Einer seiner Fans war Walt Disney. Weitere Informationen und Anmeldung zur Studienfahrt über www.vhs-forchheim.de oder telefonisch unter 09191/86-1060. red